Абхазия не намерена входить в состав России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Конституция Абхазии не позволяет республике лишиться своей независимости, заявляет спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия.

"Решение Южной Осетии о возможном проведении референдума по вопросу вхождения страны в состав РФ является их суверенным правом. Речь идет о воссоединении единого осетинского народа", - сказал "Интерфаксу" в среду Кварчия.

"Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством", - добавил он.

"Россия - наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет", - заявил Кварчия.

В этой связи он напомнил, что "Конституция Абхазии не может быть изменена, в том числе если речь идет о ликвидации независимости республики". "Смотрите внимательно главу 7 ст. 83 нашей Конституции.