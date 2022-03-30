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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Глава МИД ФРГ подтвердила готовность Германии стать гарантом безопасности Украины

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в среду подтвердила готовность Германии предоставить гарантии безопасности для Украины после окончания специальной военной операции РФ, сообщило в среду издание Handelsblatt.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским о готовности Берлина, если потребуется, выступить гарантом безопасности для Украины.

"Если нужны гарантии, то Германия будет участвовать (в этом процессе - ИФ) и предоставит эти гарантии", - в свою очередь приводит Handelsblatt слова Бербок.

Она подчеркнула, что Берлин в нынешней ситуации полностью поддерживает Украину, добавив, что "это касается в том числе мирных переговоров".

В то же время Бербок отметила, что, по ее мнению, российская и украинская стороны пока далеки от прорыва в переговорном процессе, и что восприятие сторонами переговоров гарантий безопасности и нейтралитета различаются.

В ходе переговоров России и Украины, как сообщалось, обсуждается тема стран-гарантов безопасности для Украины.

Россия Украина Германия Анналена Бербок
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