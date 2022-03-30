Шольц заявил о готовности ФРГ быть гарантом безопасности Украины

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц ранее говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Берлин готов, если это потребуется, выступить гарантом безопасности для Украины, сообщил журналистам представитель канцлера Штеффен Хеберштрейт.

Он уточнил, что это обещание было дано во время телефонного разговора. Подробности Хеберштрейт не раскрыл.

На переговорах в Стамбуле украинская сторона заявила, что Украина готова согласиться на статус постоянно нейтрального государства под международно-правовые гарантии третьих стран, в число которых войдет и Россия. Спорные вопросы с Москвой Киев предложил решать на двусторонних переговорах.

В Кремле затем отметили, что украинская сторона впервые четко сформулировала свою позицию, но прорывов в переговорах не было.