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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:48

Италия может стать одним из гарантов по Украине

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Италия может оказаться в числе стран-гарантов выполнения соглашений между Украиной и Россией, заявил в четверг глава итальянского правительства Марио Драги.

"Украина и Россия попросили, чтобы Италия была гарантом выполнения положений возможного соглашения между ними", - заявил он в ходе пресс-конференции.

Говоря о недавнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, Драги сообщил, что в ходе беседы "выразил уверенность, что для решения ключевых проблем нужна встреча Путина с Зеленским".

"Путин ответил мне, что время для этого еще не пришло", - добавил премьер Италии. По словам Драги, российский лидер объяснил ему, что на данном этапе рано говорить о прекращении огня на Украине.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским о готовности Берлина, если потребуется, выступить гарантом безопасности для Украины. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила эту информацию.

Италия Марио Драги Украина
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