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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:43

Лавров объявил об аккредитации в РФ первого дипломата правительства талибов

Лавров объявил об аккредитации в РФ первого дипломата правительства талибов
Фото: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Первый дипломат нового правительства Афганистана аккредитован в России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"В прошлом месяце прибыл в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве", - сказал он в четверг на заседании Третьей встречи министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана в Туньси (Китай).

По мнению министра, несмотря на "нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения, политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана, в целом, удается справляться с удержанием государства на плаву".

Вместе с тем, как отметил Лавров, "основным препятствием для признания правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность". Он подчеркнул, что новые власти должны представлять не только различные этнические группы страны, национальные и конфессиональные меньшинства, но и политические силы.

Террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило практически без боя почти все провинции страны. 15 августа талибы без боев овладели Кабулом, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля 2021 года – 31 марта 2022 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Россия Сергей Лавров
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