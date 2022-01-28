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Медведев назвал естественным фактом контакты Москвы с талибами

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал естественным факт наличия контактов руководства России с талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Он сказал об этом в интервью нескольким СМИ, в том числе "Интерфаксу".

"А что касается общей ситуации (в Афганистане - ИФ), то она остается очень сложной. Посмотрим, что будет. У нас есть контакты с талибами, безусловно, это естественно", - сказал он.

Говоря о возможности признания талибов в качестве политической силы, Медведев указал на необходимость создания в этой стране инклюзивного правительства и выполнения целого ряда обязательств, в том числе, по борьбе с терроризмом.

"Существование огромного корпуса "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) на территории Афганистана... Это катастрофа. Это, кстати, огромная проблема и для талибов. Поэтому, как они будут с этим справляться, поживем-увидим", - сказал он.

Афганистан Талибан Дмитрий Медведев ИГ

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