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Талибы приветствовали слова Путина о возможном исключении их из списка террористов

Талибы приветствовали слова Путина о возможном исключении их из списка террористов
Представители делегации политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) перед началом третьего заседания московского формата по афганскому урегулированию в "Президент-отеле"
Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Представители движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) приветствуют слова президента России Владимира Путина о возможности исключить их из списка террористов, заявил пресс-секретарь МИД Исламского Эмирата Афганистан Абдул Кахар Балхи.

"Министерство иностранных дел "Исламского эмирата Афганистан" приветствует высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу исключения имен руководителей ИЭА из черного списка. Поскольку война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в свои подходы к Афганистану. Мы стремимся к позитивным отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности", – написал он на своей странице в Twitter.

На заседании международного клуба "Валдай" 21 октября Владимир Путин допустил возможность исключения "Талибана" из списка террористических организаций. Однако президент РФ подчеркнул, что решение сначала должно быть принято на уровне ООН, и отметил, что сейчас все зависит от того, будет ли ситуация в Афганистане развиваться в позитивном ключе.

Накануне в российской столице прошла встреча по Афганистану в "московском формате". По итогам переговоров участники отметили в совместном заявлении, в частности, необходимость взаимодействия с новыми властями Афганистана вне зависимости от статуса талибов на международной арене.

В августе талибы пришли к власти в Афганистане на фоне вывода из страны войск коалиции во главе с США, которые пребывали там 20 лет. Представители новых властей заявили о намерении сформировать инклюзивное правительство, вести борьбу с терроризмом и наркотрафиком и отсутствии угрозы со стороны Афганистана для стран региона.

Талибан Афганистан Владимир Путин

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