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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:50

Премьер-министр Японии заявил, что Токио будет поэтапно отказываться от российской нефти

Премьер-министр Японии заявил, что Токио будет поэтапно отказываться от российской нефти
Фото: Toru Hanai - Pool/Getty Images

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Япония будет постепенно отказываться от импорта нефти из РФ, сохраняя при этом свои интересы в нефтегазовых проектах на Дальнем Востоке России, заявил в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Это очень трудное решение (об отказе от импорта российской нефти - ИФ), но единство G7 сейчас важнее всего", - цитируют Кисиду японские СМИ.

При этом он отметил, что проекты на Сахалине жизненно важны для энергетической безопасности Японии.

"Мы предпримем шаги по поэтапному отказу таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия для жизни и деловой активности японцев, но наш план по сохранению наших интересов (в проектах - ИФ) остается неизменным", - сообщил премьер.

Правительство и японские компании владеют долями в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" по добыче природного газа и нефти.

Британская Shell PLC вышла из проекта "Сахалин-2" всего через несколько дней после начала спецоперации на Украине. Американская компания Exxon Mobil Corp. также объявила о своем выходе из проекта "Сахалин-1".

Лидеры стран G7 в воскресенье заявили о приверженности поэтапному отказу от импорта российской нефти.

"Сегодня G7 выразили приверженность поэтапному отказу от импорта российской нефти или вообще - его запрету", - говорится в заявлении Белого дома.

В документе подчеркивается, что эти страны договорились совместно работать над обеспечением стабильного энергоснабжения в мире, активизируя усилия по сокращению зависимости от ископаемого топлива.

Япония Россия
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