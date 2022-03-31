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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

"Молдовагаз" сообщил, что будет платить за российский газ в евро и рублях

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Молдавия с 1 мая будет оплачивать "Газпрому" полученный газ в евро и рублях, сообщил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью изданию Newsmaker.md.

Он пояснил, что "Молдовагаз" и ранее рассчитывался с "Газпромом" в разных валютах - в долларах, рублях и евро. "Это предусмотрено действующим договором. К примеру, в феврале мы большую часть заплатили в долларах, но также платили в евро и в рублях. Согласно договору с "Газпромом", подписанному 29 октября 2021 года, с 1 мая 2022 года оплата будет осуществляться в рублях и евро", - сказал Чебан.

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Он сообщил, что "Молдовагаз" не получила уведомления от "Газпрома" о переходе на расчеты в рублях.

"Это решение не касается Молдавии, мы руководствуемся договором. Если будет такое решение (о переходе на оплату только в рублях - ИФ), необходимо будет внести изменения в договор. Пока мы руководствуемся договором. Нам предпочтительнее будет платить в евро, так как в условиях волатильности курса рубля рискуем потерять от разницы курса. Кроме того, возникнут проблемы с нехваткой рублей в наших банках", - отметил Чебан.

Ранее молдавские СМИ писали, что обновленный договор между "Молдовагазом" и "Газпромом", который вступил в силу 1 ноября 2022 года сроком на пять лет, предусматривает расчеты как в долларах и евро, так и в рублях.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что оплата поставок российского газа на экспорт в "недружественные" страны переводится в российские рубли. Молдавия в российский список "недружественных" стран не входит.

Молдавия Россия газ Молдовагаз
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