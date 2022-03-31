Указ Путина о порядке оплаты иностранными покупателями газа РФ. Полный текст

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", сообщила пресс-служба Кремля.

Передаем полный текст документа:

"В дополнение к мерам, предусмотренным указами Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 г. № 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", от 1 марта 2022 г. № 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", от 5 марта 2022 г. № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами" и от 18 марта 2022 г. № 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования", постановляю:

- Установить, что с 1 апреля 2022 г.:

а) оплата поставок природного газа в газообразном состоянии (далее - природный газ), осуществляемых после 1 апреля 2022 г. резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности, имеющими в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 117-ФЗ "Об экспорте газа" исключительное право на экспорт природного газа в газообразном состоянии (далее - российские поставщики), производится в рублях:

по внешнеторговым контрактам на поставку природного газа (далее - контракты на поставку природного газа), заключенным с иностранными лицами, если поставка природного газа осуществляется в иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;

по контрактам на поставку природного газа, заключенным с иностранными лицами, местом регистрации которых являются иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;

б) запрещается дальнейшая поставка природного газа российским поставщиком иностранным лицам, названным в абзацах втором и третьем подпункта "а" настоящего пункта (далее - иностранные покупатели), по контракту на поставку природного газа, в случае если срок оплаты поставленного по этому контракту газа наступил, иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, и (или) не в полном объеме, и (или) на счет в банке, не являющемся уполномоченным банком в соответствии с пунктом 2 настоящего Указа, и такая поставка осуществляется в иностранные государства, совершающие в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Информация о соблюдении установленного настоящим Указом порядка оплаты поставки природного газа представляется в таможенный орган. При поступлении в таможенный орган информации о нарушении этого порядка таможенный орган принимает решение о запрете такой поставки.

- Акционерное общество "Газпромбанк", являющееся для целей настоящего Указа уполномоченным банком (далее - уполномоченный банк), открывает на основании заявлений иностранных покупателей специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" для расчетов за поставляемый природный газ.

- Уполномоченный банк вправе открывать специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" без личного присутствия представителя иностранного покупателя. Уполномоченный банк проводит идентификацию нового клиента - иностранного покупателя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Центрального банка Российской Федерации на основании доступных в сложившихся обстоятельствах документов и сведений об этих лицах не позднее 45 дней после дня открытия такому клиенту специального рублевого счета типа "К" и специального валютного счета типа "К".

- Впредь до внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и иные федеральные законы на специальные рублевые счета типа "К" и специальные валютные счета типа "К" не распространяется действие пункта 12 статьи 76, пункта 1 статьи 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации и части 27 статьи 77 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- Не допускается приостановление операций по специальному рублевому счету типа "К" и специальному валютному счету типа "К", арест или списание средств, находящихся на этих счетах, в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа.

- Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счет типа "К" в иностранной валюте, указанной в контракте на поставку природного газа, а уполномоченный банк на основании поручения иностранного покупателя, полученного в порядке, установленном правилами уполномоченного банка, осуществляет продажу иностранной валюты, поступившей от иностранного покупателя на такой счет, на организованных торгах, проводимых публичным акционерным обществом "Московская Биржа ММВБ - РТС", зачисляет вырученные средства в рублях на специальный рублевый счет типа "К" этого иностранного покупателя и производит перевод зачисленных средств в рублях на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет.

- Обязательство по оплате иностранным покупателем поставки природного газа в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 настоящего Указа считается исполненным с момента зачисления средств, полученных от продажи иностранной валюты, осуществленной в порядке, предусмотренном пунктом 6 или подпунктом "а" пункта 10 настоящего Указа, на открытый российским поставщиком в уполномоченном банке рублевый счет.

- В случае если иностранный покупатель передал обязательство по оплате поставки природного газа другому лицу, оно исполняет это обязательство в порядке, установленном настоящим Указом.

- Предоставить Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации полномочие выдавать разрешения на исполнение иностранными покупателями перед российскими поставщиками обязательств по оплате поставок природного газа без соблюдения порядка, установленного настоящим Указом.

- Предоставить Совету директоров Центрального банка Российской Федерации следующие полномочия:

а) определять иной, чем предусмотренный пунктом 6 настоящего Указа, порядок продажи иностранной валюты;

б) устанавливать режим специального рублевого счета типа "К" и режим специального валютного счета типа ''К".

- Правительству Российской Федерации в 10-дневный срок утвердить порядок выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений, предусмотренных пунктом 9 настоящего Указа.

- Совету директоров Центрального банка Российской Федерации в 10-дневный срок принять решения, необходимые для реализации полномочия, предусмотренного подпунктом "б" пункта 10 настоящего Указа.

- Решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, предусмотренные настоящим Указом, подлежат официальному опубликованию в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

- Предоставить Центральному банку Российской Федерации право давать официальные разъяснения по вопросам применения настоящего Указа.

- Федеральной таможенной службе по согласованию с Центральным банком Российской Федерации и при участии уполномоченного банка в 10-дневный срок утвердить порядок представления в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 настоящего Указа в таможенный орган информации о соблюдении порядка оплаты поставки природного газа.

- Рекомендовать уполномоченному банку в 10-дневный срок определить правила в соответствии с пунктом 6 настоящего Указа.

- Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования".