Лукашенко предложил создавать СП с Россией вместо "болтовни о едином государстве"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Вместо болтовни о Союзном государстве и единой валюте надо создавать совместные предприятия с Россией, экономика выведет на нужный уровень интеграции, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Надо создавать совместные предприятия. Тогда не будет болтовни о каком-то едином государстве, единой валюте и прочем. Экономика нас выведет на тот уровень и приведет к тому, что должно существовать между нашими государствами. Экономика - это фундамент любых отношений. В этом направлении мы и действуем", - заявил Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко в четверг в Минске. Его слова приводит пресс-служба президента.

"Особое направление, и это мы с президентом России постоянно подчеркиваем, это активное создание совместных производств", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что в Белоруссии аккуратно действовали в плане допуска иностранных компаний к совместной работе на крупных промышленных предприятиях.

"Мы не очень-то шли на то, чтобы сюда запустить иностранцев. Поэтому введенные санкции по нам так не ударили, как, допустим, по "КАМАЗу". Туда вошли немцы прежде всего. Мы этим направлением особо не баловали наших машиностроителей. У нас тоже немцы работали. И МАЗ - МАН и "Неоплан" в свое время на МАЗе. Контракт закончился, я им пожал руку, сказал: "Спасибо, дальше мы будем развиваться сами". Чего бы нам ни стоило, вот этих трудностей, сложностей. Кстати, мы и в России продвигали такие направления сотрудничества. Но тогдашние ваши руководители полагали, что если придут немцы или американцы, - это такие технологии, это такое счастье будет...", - заявил президент Белоруссии.

"Поэтому мы с президентом России договорились, что там, где у нас выше компетенции, пожалуйста, воспользуемся всем необходимым. Там, где в России есть продвинутые технологии, мы должны воспользоваться", - отметил Лукашенко.