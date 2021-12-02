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Песков заявил, что Минск и Москва пока предметно не обсуждают единую валюту

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле заявляют, что предметных переговоров о том, что рубль будет единой валютой Союзного государства, между Минском и Москвой пока не велось.

"Та стадия интеграции, которая достигнута сейчас, в том числе подписание солидного пакета союзных программ, не предусматривает введение единой валюты. Поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось", - заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что единой валютой Союзного государства будет рубль. По словам Пескова, "в данном случае речь идет просто о том, что это будет некая денежная единица, гипотетически рассуждая, но предметных переговоров на этот счет пока нет".

Песков подчеркнул, что интеграция между Белоруссией и Россией развивается естественным путем, таким образом, чтобы соответствовать уровню готовности и потребности двух стран к дальнейшему продвижению.

"Со временем, может быть, до такой глубины интеграции (введение единой денежной единицы - ИФ) мы и дойдем, и тогда будут вестись детальные переговоры", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков напомнил, что есть договор о Союзном государстве, в котором также говорится о перспективе более углубленной интеграции. "Но до этого нужно еще дойти", - подчеркнул Песков.

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