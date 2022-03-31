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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

ВОЗ оставила в списке вызывающих беспокойство штаммов COVID только "дельту" и "омикрон"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сократила до двух количество вариантов коронавируса, вызывающих у нее беспокойство. Теперь к ним относят лишь штаммы COVID-19 "дельта" и "омикрон".

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"ВОЗ исключила из списка вызывающих беспокойство вариантов коронавируса три штамма - это "альфа", "бета" и "гамма". Таким образом, в этом списке осталось два варианта COVID-19 - "дельта" и "омикрон", - сообщается в четверг на сайте организации.

Также ВОЗ исключила все варианты коронавируса из перечня штаммов, вызывающих интерес. Ранее в этот список были отнесены такие штаммы коронавируса, как "эпсилон", "зета", "эта", "тета", "йота", "каппа", "лямбда" и "мю".

Хроника коронавируса. Март.

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ВОЗ коронавирус
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