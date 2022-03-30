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Число смертей от COVID-19 в мире за неделю выросло более чем на 40%

Число смертей от COVID-19 в мире за неделю выросло более чем на 40%
Фото: Aslam Iqbal/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Смертность от коронавируса за прошедшую неделю выросла на 43%, заболеваемость упала на 14%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 21 по 27 марта заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах. Наибольшее падение числа новых случаев заражения наблюдалось в Восточном Средиземноморье (снизилось на 32%), в Африке (на 29%) и в регионе западной части Тихого океана (на 24%).

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Всего за неделю по всему миру было выявлено около 10,8 млн случаев заболевания COVID-19.

Смертность от коронавируса увеличилась всего в двух регионах, однако существенно: в Америке число смертей возросло на 182%, а в Юго-Восточной Азии - на 116%. Вероятнее всего, это связано с изменением определения "смерти от COVID-19" в некоторых странах американского региона, а также с корректировками задним числом в Индии, отмечается в бюллетене.

В общей сложности за неделю было зафиксировано около 45 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

За весь период пандемии в мире было выявлено около 485,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,1 млн смертей от последствий заболевания.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 марта 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус ВОЗ
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