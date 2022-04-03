Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 490,6 млн

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 490 млн 676 тыс. 105 свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 151 тыс. 171 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

Страна Случаи заражения Случаи смерти пациентов США 80 млн 150 тыс. 811 982 533 Индия 43 млн 28 тыс. 131 521 345 Бразилия 29 млн 978 тыс. 575 660 371 Франция 26 млн 84 тыс. 340 143 509 Великобритания 21 млн 379 тыс. 545 166 168 (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись - ИФ) Германия 21 млн 591 тыс. 147 129 987

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 792,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 015 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 068, Франции - 2 174, Великобритании - 2 417, Германии - 1 549.