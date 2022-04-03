Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 490,6 млн
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 490 млн 676 тыс. 105 свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 151 тыс. 171 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
|Страна
|Случаи заражения
|Случаи смерти пациентов
|США
|80 млн 150 тыс. 811
|982 533
|Индия
|43 млн 28 тыс. 131
|521 345
|Бразилия
|29 млн 978 тыс. 575
|660 371
|Франция
|26 млн 84 тыс. 340
|143 509
|Великобритания
|21 млн 379 тыс. 545
|166 168 (данные на утро субботы, в воскресенье не обновлялись - ИФ)
|Германия
|21 млн 591 тыс. 147
|129 987
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 792,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 015 человек, Индии - 371, Бразилии - 3 068, Франции - 2 174, Великобритании - 2 417, Германии - 1 549.