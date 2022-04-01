ТВ сообщило о планах российских морпехов закрепиться на позициях под Киевом

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российские морские пехотинцы ведут зачистку населенных пунктов в Киевской области, чтобы закрепиться в них, сообщил в пятницу телеканал Минобороны РФ "Звезда".

"Командир одного из подразделений морской пехоты Алексей Шабулин отметил, что в настоящее время российские морпехи проводят поисково-разведывательные действия и осуществляют зачистку населенных пунктов с дальнейшей задачей закрепиться в них", - говорится в сообщении телеканала.

По данным "Звезды", подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) во взаимодействии с морской пехотой в течение пяти суток успешно сдерживали действия сил неприятеля на направлении Гостомель - Буча - Озера.

"В итоге морские пехотинцы смогли взять под полный контроль территорию от реки Ирпень по направлению к Киеву, общей протяженностью пять километров", - говорится в сообщении.

Также телеканал разместил опубликованное министерством обороны РФ видео действий морских пехотинцев и подразделений ВДВ в Киевской области.

Ранее в Минобороны России заявили, что основные задачи Вооруженных сил РФ на Киевском и Черниговском направлениях выполнены, ведется перегруппировка, чтобы активизировать действия на Донбассе.

"Целью перегруппировки является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге 30 марта.

Говоря о выполнении основных задач на Киевском и Черниговском направлениях, Конашенков отметил, что российская армия создавала необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса.