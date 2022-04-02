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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:59

Минобороны РФ сообщило о награждении военнослужащих ВДВ под Киевом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в субботу распространили видеокадры церемонии вручения государственных наград подразделению Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в Киевской области.

"В Киевской области в районе выполнения задач соединения Воздушно-десантных войск состоялось награждение российских десятников. Командир соединения вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны России заявили, что основные задачи Вооруженных сил РФ на Киевском и Черниговском направлениях выполнены, ведется перегруппировка, чтобы активизировать действия в Донбассе.

При этом телеканал Минобороны "Звезда" накануне сообщил, что российские морские пехотинцы ведут "зачистку" населенных пунктов в Киевской области, чтобы закрепиться в них.

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