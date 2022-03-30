Военные РФ заявили о выполнении основных задач под Киевом и Черниговом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине выполнили все основные задачи на Киевском и Черниговском направлениях, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Об этом Конашенков сообщил на брифинге в среду. Он пояснил, что на этих направлениях происходит плановая перегруппировка войск.

По его словам, "целью перегруппировки российских Вооруженных сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса".

"На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев", - сказал Конашенков.

"Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных сил - на Донбассе. Все эти цели были выполнены", - добавил он.

"Одновременно (с выполнением задач на Киевском и Черниговском направлениях - ИФ) российская армия решала и другую задачу, а именно - в отсутствие притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины, путем профессиональных военных действий, используя завоеванное абсолютное превосходство в воздухе, также используя современные высокоточные средства поражения, - создать все необходимые условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению народных республик Донбасса", - сказал Конашенков.

"С этой целью, - отметил он, - проводилась и продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений. Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается".

Конашенков также сообщил, что оперативно-тактической и беспилотной авиацией в течение дня поражено 69 военных объектов Украины.

"Среди них: три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, восемь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения и 52 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 323 беспилотных летательных аппарата, 1767 танков и других боевых бронированных машин, 186 установок реактивных систем залпового огня, 741 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1657 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

По данным Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Балаклея и Верхнеторецкое.