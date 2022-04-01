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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:29

Минобороны РФ сообщило об ударе по штабу украинских войск в Донецкой области

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар крылатыми ракетами по штабу украинских войск в Донецкой области, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Уничтожено до 40 человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения", - сказал он.

Оперативно-тактической авиацией в течение дня поражены 40 военных объектов Украины. "Среди них: два зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК "Бук-М1" в районе Мурахово и одна пусковая установка "Оса" в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляй Поле и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1722 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал представитель ведомства.

"Подразделения российских Вооружённых сил завершили зачистку от националистов населенного пункта Урожайное и ведут бой с украинской 54 отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом Октябрь. Глубина продвижения за день составила восемь километров", - заявил Конашенков.

По его словам, в ходе боев "уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом".

Хроника 24 февраля – 01 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
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