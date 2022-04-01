Минобороны РФ сообщило об эвакуации из Мариуполя более 3000 человек за день

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч жителей эвакуированы в пятницу из Мариуполя без участия властей Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он сообщил на брифинге, что из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны удалось спасти уже 118 765 человек, в том числе за истекшие сутки - 3 046 человек.

Он сообщил, что из опасных регионов Украины за сутки эвакуированы в Россию 15 790 человек, из них - 2 760 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 543 397 человек.

Министерство обороны РФ отметило, что в пятницу российские военные открыли из Мариуполя гуманитарный коридор, о котором президента РФ Владимира Путина просили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

"По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину Вооруженные силы России 1 апреля открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске", - сказал Мизинцев.

"В настоящее время указанная гуманитарная операция продолжается, надеемся на ее успешное завершение в случае гарантированного и неукоснительного выполнения взятых на себя обязательств по соблюдению "режима тишины" со стороны киевских властей", - сказал он.

Российские военные заявили, что продолжают фиксировать факты обстрелов мирных граждан со стороны украинских формирований. "В Киевской области подразделения вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем "Пион" и "Гиацинт" в течение 2,5 часов непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей", - сказал Мизинцев.

Он сообщил, что в Николаевской области зафиксирован факт минирования шлюзов сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг). "При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску", - заявил он.