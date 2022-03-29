Париж счел невозможным провести сейчас гуманитарную операцию в Мариуполе

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Елисейский дворец после телефонного разговора президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина заявил о невозможности проведения в настоящее время гуманитарной операции в Мариуполе.

"Гуманитарная операция в Мариуполе "на данной стадии" невозможна", - цитируют французские СМИ канцелярию президента Франции.

Ранее пресс-служба Кремля распространила сообщение о телефонном разговоре Путина и Макрона.

"Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.