Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Париж счел невозможным провести сейчас гуманитарную операцию в Мариуполе

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Елисейский дворец после телефонного разговора президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина заявил о невозможности проведения в настоящее время гуманитарной операции в Мариуполе.

"Гуманитарная операция в Мариуполе "на данной стадии" невозможна", - цитируют французские СМИ канцелярию президента Франции.

Ранее пресс-служба Кремля распространила сообщение о телефонном разговоре Путина и Макрона.

"Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

Франция РФ Украина Мариуполь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и поставки газа из России в ЕС

Госсекретарь США не увидел позитивных сдвигов в переговорах РФ с Украиной

Дипломатическое противостояние

Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию

Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию
Дипломатическое противостояние

Бельгия выдворит 21 российского дипломата

Дипломатическое противостояние

Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов

Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов

Мединский заявил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы

Мединский заявил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы

Власти США анонсировали новые антироссийские санкции

Власти США анонсировали новые антироссийские санкции

ЕС вслед за G7 отверг требование платить за газ в рублях

ЕС вслед за G7 отверг требование платить за газ в рублях
Военная операция на Украине

Минобороны РФ решило сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях

Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике

Елизавета II впервые за пять месяцев появилась на публике
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код