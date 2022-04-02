Более 14,5 тыс. беженцев из Донбасса пересекли границу в Ростовской области за сутки

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса, в том числе из Мариуполя, за минувшие сутки прибыли более 14,5 тыс. беженцев, сообщает пресс-служба областного пограничного управления ФСБ России.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 14,5 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

Сутками ранее границу с РФ через пункты пропуска, расположенные на территории Ростовской области, пересекли более 15 тыс. человек.

С 18 февраля власти ДНР и ЛНР организовали эвакуацию женщин, детей и пожилых граждан в Россию. Беженцев принимает Ростовская область, перенаправляя их в другие регионы РФ.