Папа римский не исключил визит в Киев

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск заявил в субботу, что рассматривает возможность посещения Киева, передают европейские СМИ.

"Да, такой вариант есть", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли понтифик принять подобное приглашение, направленное ранее украинской стороной.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил папу римского Франциска посетить Украину.

Еще ранее, в феврале папа римский обсудил с российским послом в Ватикане возможность посредничества Святого престола в урегулировании кризиса вокруг Украины.