Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:36

Папа римский не исключил визит в Киев

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск заявил в субботу, что рассматривает возможность посещения Киева, передают европейские СМИ.

"Да, такой вариант есть", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли понтифик принять подобное приглашение, направленное ранее украинской стороной.

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил папу римского Франциска посетить Украину.

Еще ранее, в феврале папа римский обсудил с российским послом в Ватикане возможность посредничества Святого престола в урегулировании кризиса вокруг Украины.

Украина Киев папа римский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков назвал "уникальными" отношения Путина и Лукашенко

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 489,6 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 489,6 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 2 апреля

Китай продолжит торговлю с Россией, но не поможет обходить санкции Запада

Китай продолжит торговлю с Россией, но не поможет обходить санкции Запада

Пентагон отменил испытание МБР во избежание "неверного толкования" Россией

Пентагон отменил испытание МБР во избежание "неверного толкования" Россией
Военная операция на Украине

Более 100 компаний из РФ и Белоруссии попали под экспортные ограничения США

Берлин рассматривает возможность высылки около 20 российских дипломатов

Рада приняла закон о национализации на Украине активов резидентов РФ

Власти ЕС призвали Китай помочь урегулировать ситуацию на Украине

Немецкого офицера запаса обвинили в шпионаже в пользу России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код