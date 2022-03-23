Зеленский пригласил папу римского Франциска посетить Украину

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Утром говорил с Его Святейшеством Папой Римским Франциском о поиске мира для Украины. Для нашего государства. (...) Пригласил посетить наше государство в это ответственное время. Я верю, что сможем организовать этот важный визит, который однозначно поддержит каждого из нас", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на среду.

Ранее Зеленский сообщил, что приветствовал бы посредническую роль Святого Престола а ответ на заявление Папы Франциска о готовности способствовать переговорам. 25 февраля понтифик посетил российское посольство в Ватикане и предложил свое посредничество для урегулирования ситуации на Украине.