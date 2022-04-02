В ДНР из Мариуполя эвакуировали 328 человек в течение суток

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Из Мариуполя с начала суток в ДНР эвакуированы более трехсот человек, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"В течение дня 2 апреля, с 08:00 до 16:00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 328 человек, включая 72 ребенка", - говорится в сообщении, распространенном штабом в субботу.

В минувшую пятницу Минобороны России сообщило об эвакуации из Мариуполя более 3 тыс. человек за день.

В Мариуполе, за который идут ожесточенные бои, создана администрация ДНР.