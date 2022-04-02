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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В ДНР сообщили о гибели пятерых бойцов республики за прошедшие сутки

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пятеро бойцов ДНР погибли, 141 получил ранения за прошедшие сутки, еще трое мирных граждан пострадали в результате обстрелов, заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"С начала текущих суток противник выпустил более 100 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120 и 82-мм минометов. В результате украинской агрессии трое мирных жителей получили ранения", - сообщил он журналистам в субботу.

Басурин добавил, что "за прошедшие сутки в борьбе за независимость пятеро бойцов ДНР погибли при исполнении воинского долга и 141 получил ранения".

Хроника 24 февраля – 02 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Эдуард Басурин
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