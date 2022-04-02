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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

Песков выразил уверенность, что у Rutube есть будущее

Песков выразил уверенность, что у Rutube есть будущее
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел большие перспективы развития у российского видеохостинга Rutube, о чем рассказал в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"У Rutube есть будущее. Туда будут вложены деньги, он будет еще более удобным", - заверил он.

Песков рассказал, что уже в апреле в Rutube появится обновление, которое сделает работу с видеохостингом еще удобнее. "Туда пойдут деньги, эти деньги пойдут на развитие", - отметил он.

По мнению пресс-секретаря, недавние сбои в работе российского видеохостера вызваны большим количеством одномоментных обращений пользователей.

"Сотни тысяч - не миллионы пока, но сотни тысяч - пользователей ринулись в Rutube, включая СМИ и так далее, и стали грузить видео. И все это произошло одномоментно. Что произошло? Система стала проседать", - пояснил Песков.

Он также рассказал в интервью, что сейчас власти России поощряют владельцев видеохостинга.

"У них помимо Rutube есть еще платформы - Yappi, еще что-то", - отметил Песков.

Дмитрий Песков
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