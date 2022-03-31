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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Песков увязал сроки возможной встречи лидеров РФ и Украины с проработкой договора

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Возможной встрече президентов России и Украины должна предшествовать детальная проработка текста договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. Только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне", - сказал Песков в четверг журналистам.

Так он ответил на вопрос о возможности встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского уже в апреле текущего года.

В этой связи Песков не стал называть возможные временные рамки встречи Путина и Зеленского.

Отвечая на вопрос о возможности возобновления российско-украинских переговоров в пятницу, 1 апреля, Песков сказал: "Если это произойдет, мы вас проинформируем".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ страны Запада ввели против России масштабные санкции. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины.

29 марта в Стамбуле прошел последний раунд переговоров. По его итогам замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что "переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость". В связи с этим, по его словам, принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Помощник президента Владимир Мединский сообщил, что встреча президентов России и Украины возможна после подготовки договора и одновременно с его парафированием.

Владимир Зеленский Дмитрий Песков Владимир Путин РФ Украина
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