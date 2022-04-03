Ле Пен продолжила сокращать отставание от Макрона в президентской гонке

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон по-прежнему остается лидером в президентской гонке, но его отрыв от лидера ультраправой партии "Национальное объединение" сокращается, свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Elabe для телеканала БФМ-ТВ.

Согласно опубликованным в субботу результатам опроса, за Макрона в настоящий момент намерена проголосовать 28,5% респондентов. Его ближайшую соперницу - Марин Ле Пен - готовы поддержать 22% опрошенных. Отмечается, что ее показатель на 1 процентный пункт выше, чем в аналогичном опросе несколько дней назад.

Еще 15% заявили, что отдадут свой голос за лидера левой "Непокорённой Франции" Жан-Люка Меланшона, 9,5% - за главу крайне правой партии "Отвоевание" Эрика Земмура, 8,5% - за кандидата от правоцентристских "Республиканцев" Валери Пекресс.

Остальные кандидаты могут рассчитывать на менее чем 5% поддержки, свидетельствуют данные опроса.

Опрос проводился 1 апреля. В нем приняли участие более 1,4 тысячи человек.

Первый тур выборов президента Франции намечен на 10 апреля.