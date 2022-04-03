Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 апреля

Прекращение поставок газа из РФ в страны Балтии, заявление Пескова об уехавших из РФ знаменитостях, увеличение рейтинга Ле Пен в президентской гонке

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Природный газ из России перестал поступать в страны Балтии. Поставщики отметили, что заявление России об оплате газа в рублях стало сигналом о необходимости резко сократить его импорт. Запасы в Инчукалнском газохранилище в настоящее время заполнены до уровня потребления Латвии и Литвы в зимние месяцы.

- Песков заявил, что не считает врагами РФ тех, кто испугался и покинул страну. В то же время пресс-секретарь сказал, что некоторые люди сознательно стали "хаять власть" и стали врагами государства в данной ситуации. Песков предположил, что в будущем они вряд ли смогут рассчитывать на государственную поддержку.

- Ле Пен продолжила сокращать отставание от Макрона в президентской гонке. По данным опроса исследовательского института Elabe, за Макрона в настоящий момент намерены проголосовать 28,5% респондентов, а за Марин Ле Пен - 22% опрошенных. При этом ее показатели увеличились на 1% по сравнению с опросом, проведенным несколько дней назад.

- Минобороны РФ заявило, что украинские формирования нарушили "режим тишины" в Мариуполе. По словам военных, российская армия открывала в городе гуманитарные коридоры 31 марта, 1 и 2 апреля после личного обращения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину.

- Мединский заявил, что проект договора с Украиной пока не готов. Он отметил, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины. Однако, по словам Мединского, этого недостаточно для вынесения документа на встречу в верхах.