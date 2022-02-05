Кандидат в президенты Франции Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во время встречи с избирателями в Реймсе пообещала в случае победы на выборах вывести Францию из НАТО. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал BFM.TV.

По мнению Ле Пен, Франция должна "защищать свои интересы".

"Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты", — заявила она.

Ранее, 2 января, правые политики во Франции раскритиковали флаг ЕС на Триумфальной арке Парижа. Оба кандидата в президенты от которых - Марин Ле Пен и Эрик Земмур - сочли факт присутствия флага на арке оскорбительным для чувств патриотов. Кандидат в президенты от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс заявила, что европейский флаг там, где по традиции по праздникам вывешивается французский, размывает французскую самобытность.

Президентские выборы во Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Если потребуется второй тур, то он состоится 24 апреля.