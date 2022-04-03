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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Минобороны РФ заявило, что украинские морские мины могут угрожать причерноморским странам

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что украинские морские мины могут угрожать всем причерноморским государствам.

"В очередной раз предупреждаем все международное сообщество о наличии угрозы дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Призываем Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для принятия мер, направленных на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины", - сказал он.

По данным российских военных, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными из-за мин и угрозы обстрела более 60 иностранных судов.

"Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили", - сообщил Мизинцев.

Хроника 24 февраля – 03 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина Михаил Мизинцев
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