Минобороны РФ запланировало эвакуацию иностранцев из Мариуполя по просьбе Эрдогана

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Гуманитарный коридор для эвакуации иностранных граждан из Мариуполя открывает в воскресенье российская армия по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину, сообщили в Минобороны РФ.

"Проведение гуманитарной операции возможно только при полном содействии киевских властей по пропуску гуманитарной колонны из Мариуполя, неукоснительному соблюдению "режима тишины" в период проведения эвакуации, а также исключения угрозы обстрела судов при выходе из порта и на всем маршруте перехода", - заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к президенту Российской Федерации Владимиру Путину принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков националистических батальонов в отдельных районах Мариуполя", - заявил Мизинцев.

По его словам, российская армия с 00:00 мск 3 апреля открывает гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск, гарантируют соблюдение "режима тишины" на маршруте движения.

"Из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям", - сказал Мизинцев.

"Российская Федерация готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права", - сказал представитель Минобороны РФ.

Мизинцев отметил, что Россия обращается к международным организациям с просьбой обязать власти Украины до 03:00 мск 3 апреля письменно уведомить о готовности к проведению эвакуации.

По словам Мизинцева, письменные гарантии от властей Украины должны быть направлены России, Турции, в Международный Комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

2 апреля Мизинцев обвинил власти Украины в невыполнении обязательств по организации гуманитарного коридора для эвакуации населения Мариуполя.

В субботу Мизинцев сказал, что российская армия открывала в Мариуполе гуманитарные коридоры 31 марта, 1 и 2 апреля после личного обращения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ.

Мизинцев 2 апреля обвинил Международный Комитет Красного Креста (МККК) в деструктивной работе при эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

"Представители организации, декларируя международному сообществу гуманные принципы, направленные на спасение мариупольцев, на практике показали свою неспособность оказать какое-либо содействие при подготовке к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя", - сказал Мизинцев.

По его словам, МККК 1 и 2 апреля не смог обеспечить работу гуманитарных колонн.

Ранее Мизинцев заявил, что 31 марта эвакуация жителей Мариуполя была сорвана из-за обстрелов со стороны украинских формирований.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе проживало почти 500 тысяч человек.

21 марта Мизинцев сказал, что в Мариуполе остаются более 130 тысяч жителей.

Российские военные ранее сообщали о боях в центре Мариуполя. 11 марта Минобороны РФ заявляло о сужении кольца окружения вокруг Мариуполя подразделениями Донецкой народной республики. До этого военные РФ сообщали о взятии под контроль ряда кварталов.