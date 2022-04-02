Минобороны РФ заявило, что украинские формирования нарушили "режим тишины" в Мариуполе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что украинские формирования нарушили "режим тишины" в Мариуполе и вели огонь по гуманитарному коридору.

"Оставшаяся часть боевиков националистических формирований в течение указанного периода "режим тишины" в полном объеме не соблюдала, а наоборот вела интенсивный беспорядочный огонь из стрелкового оружия и минометов, практически по всем направлениям, в том числе по предполагаемому гуманитарному коридору", - сказал в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он также заявил, что власти Украины не выполнили своих обязательств по организации гуманитарного коридора для эвакуации населения Мариуполя. Мизинцев отметил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) уведомило о неготовности проводить гуманитарные операции в Мариуполе.

"Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о неготовности проведения гуманитарных операций на мариупольском направлении в указанный период", - сказал он.

По словам Мизинцева, российская армия открывала в Мариуполе гуманитарные коридоры 31 марта, 1 и 2 апреля после личного обращения президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину.

Мизинцев также отметил, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) деструктивно сработал при эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

"Представители организации, декларируя международному сообществу гуманные принципы, направленные на спасение мариупольцев, на практике показали свою неспособность оказать какое-либо содействие при подготовке к эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя", - сказал Мизинцев.

Он заявил, что "единственным оправданием для сотрудников МККК" могли быть обстрелы, которые вели в Мариуполе украинские формирования.

"Международный Комитет Красного Креста 1 и 2 апреля выразил полную готовность принять участие в гуманитарных операциях на мариупольском направлении, но при этом, никаких практических действий по организации гуманитарного конвоя, формированию автобусных колонн представителями организации не предпринимались", - сказал Мизинцев.

По его данным, 1 апреля гуманитарная колонна в составе 10 автобусов в сопровождении представителей МККК выехала из Запорожья в Мариуполь со значительным отставанием от запланированного графика.

"На маршруте движения сотрудники Международного Комитета Красного Креста осуществляли непреднамеренные остановки, на закрепленных автомобилях с символикой МККК отрывались от основной колонны, уезжали в неизвестном направлении, а затем возвращались. В результате таких неорганизованных действий колонна не смогла прибыть в Мариуполь, к исходу 1 апреля дошла только до промежуточного пункта - города Бердянск", - сказал Мизинцев.

"2 апреля вторая часть гуманитарной колонны в составе 15 автобусов по непонятным причинам выехала из Запорожья также с большим опозданием и в настоящее время не прибыла даже в промежуточный пункт - город Бердянск", - сообщил он.

"С 10:00 по московскому времени второго апреля 2022 года российская сторона открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. По одному - в Россию и по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Украинской стороной на текущие сутки заявлено еще семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них, по-прежнему, ни одного - в сторону Российской Федерации", - сказал Мизинцев.

Он отметил, что Вооруженные силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик "неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах".

Мизинцев также подчеркнул, что "российская сторона не оставляет без внимания любые позитивные гуманитарные инициативы, поступающие как от иностранных государств, так и от международных организаций".

Мизинцев добавил, что за время проведения специальной военной операции на Украине российской стороной из опасных регионов страны эвакуированы более 557,5 тысяч человек.

"Из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 168 человек, из них - 891 ребенок, а всего с начала специальной военной операции уже 557 565 человек, из которых 111 870 - дети", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.

Эта работа, отметил он, проделана "несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста".

"Государственную границу Российской Федерации пересекли 69 367 единиц личного автотранспорта, из них за сутки - 3 300 единиц", - сообщил Мизинцев.

Он добавил, что из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении удалось спасти уже 121 497 человек, 2464 из них - за истекшие сутки.

Мизинцев также отметил, что "значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения, по-прежнему, ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры и общественные организации Российской Федерации".

За прошедшие сутки поступило еще 1 124 таких обращения, а всего в базе данных их уже 2 734 699 из 2 123 населенных пунктов Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цели - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификации Украины. 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".