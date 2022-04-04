Глава Еврокомиссии обсудила с Зеленским ситуацию в Буче

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в понедельник, что обсудила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Буче.

"Сегодня днем поговорила с украинским президентом Владимиром Зеленским об ужасной гибели жителей в Буче и где бы то ни было на Украине", - говорится в пресс-релизе с сайта Еврокомиссии.

В документе отмечается, что глава Еврокомиссии выразила Зеленскому поддержку в связи с ситуацией на Украине.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает обвинения в причастности к убийствам мирных жителей украинской Бучи.