В Минобороны РФ подтвердили готовность обеспечить заход судов для эвакуации иностранцев из Мариуполя

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин подтвердил заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу готовность обеспечить заход судов в порт Бердянск для эвакуации иностранцев из Мариуполя.

"Российская сторона готова обеспечить заход судов в порт Бердянск для эвакуации иностранных граждан", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что "в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 67 иностранных судов".

"Российские Вооруженные Силы ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении. Однако угрозы обстрелов и высокая минная опасность, созданные ВСУ, не позволяют судам безопасно выйти в открытое море", - говорится в сообщении.

В воскресенье российская армия по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину открыла гуманитарный коридор для эвакуации иностранных граждан из Мариуполя в Бердянск.

"Из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям", - отмечали в ведомстве.