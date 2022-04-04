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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Грушко связал с неконтролируемым психозом высылку Францией 30 российских дипломатов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Высылка 30 российских дипломатов из Франции свидетельствует о том, что Париж поддался общему психозу, ответные меры со стороны Москвы последуют, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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"Это признание того, что и в Париже психоз приобрёл неконтролируемый характер. Объявлять через СМИ о планах выдворения дипломатов без предъявления каких-либо фактов деятельности, не совместимой с дипломатической, - видимо, в этом сегодня смысл французской внешней политики", - сказал он "Интерфаксу" в понедельник.

По словам замминистра, такой политике "поаплодируют, особенно за океаном".

"Обычно мы не комментируем то, что ещё не состоялось официально. Но поскольку все предельно ясно - ясны и наши ответные меры, которые последуют", - отметил Грушко.

МИД РФ Франция
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