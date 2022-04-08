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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:12

Премьер-министр Японии объявит в пятницу о новых санкциях против РФ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Япония постепенно прекратит импорт российского угля в рамках санкций против РФ в связи с военной операцией на Украине, заявил в пятницу министр промышленности Коити Хагиуда.

По его словам, Япония будет постепенно сокращать объемы импорта из России.

"В конце концов, мы стремимся прекратить импорт (из России - ИФ)", - цитируют Хагиуду местные СМИ.

Ожидается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида объявит о дополнительных санкциях в отношении России, включая ограничения на импорт угля, на пресс-конференции позднее в пятницу.

По сообщениям местных СМИ, в Японии российский уголь составляет 13% от общего объема, используемого для производства электроэнергии.

В четверг стало известно о решении Евросоюза ввести эмбарго на импорт российского угля, а также о других санкциях, которые будут официально опубликованы в пятницу.

Япония Россия Украина Коити Хагиуда
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