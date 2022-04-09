Глава ДНР заявил о подготовке массированных ударов по городам Донбасса со стороны Украины

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что националисты планируют нанести массированные удары по ряду городов Донбасса и призвал их жителей срочно укрыться в убежищах.

"По данным разведки ДНР, украинские вооруженные формирования в ближайшее время планируют совершить массированные обстрелы из "Градов" и другого тяжелого вооружения жилых кварталов Краматорска, Славянска, Артемовска, возможно Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса", - заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в видеообращении, распространённом в субботу.

Он добавил, что "целью этого преступления является обвинение в обстрелах, разрушении жилья и инфраструктуры, возможной гибели людей подразделения республик и России".

"Убедительная просьба к жителям этих населенных пунктов - укрыться в убежищах", - добавил Пушилин.