В ДНР сообщили о гибели шести военных за сутки

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике в боестолкновениях за прошедшие сутки погибли шестеро бойцов, заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Как он сообщил журналистам в воскресенье, еще 20 военных были ранены.

По словам Басурина, с начала суток противник выпустил более 100 снарядов и мин, в результате двое мирных жителей получили ранения.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в ДНР создан Государственный комитет обороны для координации действий госорганов в период боевых действий.