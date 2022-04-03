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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

В ДНР сообщили о гибели шести военных за сутки

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике в боестолкновениях за прошедшие сутки погибли шестеро бойцов, заявил представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Как он сообщил журналистам в воскресенье, еще 20 военных были ранены.

По словам Басурина, с начала суток противник выпустил более 100 снарядов и мин, в результате двое мирных жителей получили ранения.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в ДНР создан Государственный комитет обороны для координации действий госорганов в период боевых действий.

Хроника 24 февраля – 03 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Эдуард Басурин
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