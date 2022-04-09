Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации против военных РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что власти Украины готовят провокацию, чтобы обвинить российских военных в массовых убийствах гражданского населения Ирпеня под Киевом.

"Обращаю внимание, что подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и уничтожением якобы российской разведывательной группы, прибывшей в Ирпень для убийства свидетелей военных преступлений России", - рассказал он.

Официальный представитель Минобороны РФ заявил, что в качестве "бесспорных доказательств" в лесу будут представлены тела ранее убитых пленных российских военнослужащих.