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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации против военных РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что власти Украины готовят провокацию, чтобы обвинить российских военных в массовых убийствах гражданского населения Ирпеня под Киевом.

"Обращаю внимание, что подразделения российских вооруженных сил покинули данный населенный пункт более недели назад", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Сотрудники СБУ планируют привезти из морга при городской больнице на улице Полевой в подвал одного из зданий на восточной окраине Ирпени тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей. Затем в Пуща-Водицком лесном массиве СБУ будет организована постановочная акция со стрельбой и уничтожением якобы российской разведывательной группы, прибывшей в Ирпень для убийства свидетелей военных преступлений России", - рассказал он.

Официальный представитель Минобороны РФ заявил, что в качестве "бесспорных доказательств" в лесу будут представлены тела ранее убитых пленных российских военнослужащих.

Хроника 24 февраля – 09 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина СБУ Ирпень Минобороны РФ Игорь Конашенков
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