В новые премьер-министры Пакистана прочат Шахбаза Шарифа

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Лидер Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф может сменить Имрана Хана на посту премьер-министра Пакистана. Об этом, ссылаясь на пакистанские СМИ, пишет агентство "Анадолу".

"СМИ утверждают, что пост премьер-министра страны может занять лидер ПМЛ (Н) Шахбаз Шариф", - отмечает агентство.

Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Пакистана в субботу вынесла вотум недоверия премьер-министру Имран Хану. За эту инициативу, отмечают СМИ, проголосовали 174 из 342 депутатов, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны.

По словам члена Национальной ассамблеи Аяза Садика, новый премьер будет избран в парламенте в понедельник.