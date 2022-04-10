Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имран хану

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Пакистана в субботу вынес вотум недоверия премьер-министру Имран Хану, пишет агентство "Анадолу", ссылаясь на пакистанские СМИ.

Согласно сообщению агентства, за эту инициативу проголосовали 174 из 342 депутатов, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны.

Ранее оппозиция Пакистана инициировала попытку объявить вотум недоверия премьеру, обвиняя его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

Ранее премьер утратил парламентское большинство, так как лишился поддержки ключевых партнеров по коалиции. Оппозиция обвиняет Хана в неэффективном управлении экономикой и коррупции.

В ответ Хан заявил, что за попытками отстранить его от власти стоят власти США.