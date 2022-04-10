Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:53

Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьер-министру Имран хану

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Пакистана в субботу вынес вотум недоверия премьер-министру Имран Хану, пишет агентство "Анадолу", ссылаясь на пакистанские СМИ.

Согласно сообщению агентства, за эту инициативу проголосовали 174 из 342 депутатов, то есть большинство нижней палаты законодательного органа страны.

Ранее оппозиция Пакистана инициировала попытку объявить вотум недоверия премьеру, обвиняя его в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

Ранее премьер утратил парламентское большинство, так как лишился поддержки ключевых партнеров по коалиции. Оппозиция обвиняет Хана в неэффективном управлении экономикой и коррупции.

В ответ Хан заявил, что за попытками отстранить его от власти стоят власти США.

Пакистан Имран Хан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генсек НАТО заявил о развертывании сил на восточных границах

Во Франции пройдет первый тур президентских выборов

Во Франции пройдет первый тур президентских выборов
Военная операция на Украине

Военные РФ предотвратили попытку эвакуации руководства "Азова" по морю

Военная операция на Украине

В ЛНР обвинили украинских военных в подрыве очередной цистерны с кислотой в Рубежном

В ЛНР обвинили украинских военных в подрыве очередной цистерны с кислотой в Рубежном

Франция конфисковала принадлежащую Авену картину из коллекции братьев Морозовых

Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

ЕС разрешил сохранить старые контракты финансового лизинга с авиакомпаниями РФ

ЕС разрешил сохранить старые контракты финансового лизинга с авиакомпаниями РФ
Военная операция на Украине

Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации против военных РФ

Военная операция на Украине

Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России

Посол РФ счел, что помощь Украине оружием чревата прямым военным конфликтом США и России

Что случилось этой ночью: суббота, 9 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код