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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Экс-премьер Пакистана обвинил "внешние силы" в своем отстранении от власти

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Отстраненный премьер-министр Пакистана Имран Хан в первом заявлении после вотума недоверия в парламенте заявил о начале борьбы против иностранного заговора, который, по его утверждению, был направлен на смену власти.

"Пакистан стал независимым государством в 1947 году, но сегодня снова начинается борьба за свободу против иностранного заговора, направленного на смену режима", - написал он в воскресенье в соцсетях.

"Народ страны всегда защищает суверенитет и демократию", - отметил Имран Хан.

Голосование о недоверии премьер-министру Пакистана

Накануне в парламенте Пакистана прошло голосование о доверии Хану. За отстранение премьера от власти проголосовали 174 парламентария при необходимом минимуме в 172 голоса.

Ожидается, что голосование по кандидатуре нового премьера состоится в понедельник. Им может стать лидер Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаз Шариф.

Ранее на этой неделе Верховный суд Пакистана признал неконституционным решение о роспуске парламента, с помощью которого, согласно вердикту, правящая партия пыталась блокировать голосование о доверии правительству.

Хан на прошлой неделе утратил парламентское большинство, так как лишился поддержки ключевых партнеров по коалиции. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении экономикой и в коррупции.

Сам Хан заявлял, что за попытками отстранить его от власти стоят США. Он, в частности, сообщил, что получил послания с угрозами через пакистанского посла в Вашингтоне. По данным газеты Dawn, Хан утверждает, что помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лю на встрече с послом Пакистана в США Асадом Маджидом предупредил о возможных последствиях в случае, если Имран Хан выдержит вотум недоверия.

Пакистан Имран Хан
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