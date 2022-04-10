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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

К полудню явка на выборах президента во Франции составила около 25,5%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В континентальной части Франции на выборах президента страны, по данным на 12:00 местного времени (13:00 по Москве), отмечена самая низкая с 2007 года явка избирателей, передает телеканал BFM TV со ссылкой на МВД республики.

Согласно его данным, до полудня в выборах президента приняли участие 25,48% избирателей. На то же время в 2007 году проголосовали 30,88% избирателей, в 2012 - 28,3%, а в 2017 - 28,54%.

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В 2002 году по состоянию на полдень явка была ниже нынешней - 21,39%.

Избирательные участки открылись одновременно в 08:00 по местному времени (09:00 по Москве), но завершат работу в разное время. В большинстве населенных пунктов они закроются в 19:00 (20:00 по Москве), а в крупных городах, например, Париже, Лилле, Бордо и Тулузе, будут работать до 20:00 (21:00 по Москве).

Первые прогнозы и результаты экзит-поллов начнут обнародовать после 20:00 (21:00 по Москве). За публикацию данных о прогнозируемых результатах до 20:00 по местному времени - во время работы избирательных участков - грозит штраф до 75 тыс. евро.

Франция
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