Во Франции пройдет первый тур президентских выборов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Граждане Франции в воскресенье отправятся на избирательные участки, чтобы отдать свой голос в первом туре президентских выборов.

Избирательные участки откроются одновременно в 8:00 по местному времени (09:00 по Москве), но завершат свою работу в разное время. В большинстве населенных пунктов они закроются в 19:00 (20:00 по Москве), а в крупных городах, например, Париже, Лилле, Бордо и Тулузе, будут принимать желающих проголосовать до 20:00 (21:00по Москве).

Голосование на французских заморских территориях состоялось в субботу.

Чтобы проголосовать на выборах, гражданам Франции нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации меры по социальному дистанцированию и обязательное ношение масок на избирательных участках отменены.

Ожидается, что в 12:00 (13:00 по Москве) будут опубликованы первые данные о явке избирателей. Первые прогнозы и результаты экзит-поллов начнут обнародовать после 20:00 (21:00 по Москве). За публикацию данных о прогнозируемых результатах до 20:00 по местному времени - во время работы избирательных участков - грозит штраф до 75 тыс. евро.

Французам предстоит отдать свой голос за одного из 12 кандидатов на пост президента страны.

В избирательных бюллетенях указаны следующие кандидаты: Натали Арто от партии "Рабочая борьба", лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, кандидат французских "зеленых" Янник Жадо, мэр Парижа и кандидат от социалистов Анна Идальго, депутат Жан Лассаль от партии "Сопротивление", лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, нынешний глава государства Эммануэль Макрон, представляющий партию "Вперед, Республика!", лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат правоцентристских "Республиканцев" Валери Пекресс, кандидат от антикапиталистической партии Франции Филипп Путу, коммунист Фабьен Руссель и кандидат крайне правых Эрик Земмур.

Таким образом, среди кандидатов - четыре женщины. Самому молодому кандидату - 44 года (Макрон), самому возрастному участнику президентской гонки - 70 лет (Меланшон).

Борьбу в президентской гонке этого года ведут как "новички", например, Земмур и Идальго, так и "опытные" кандидаты, в частности Ле Пен и Меланшон, для которых это уже третьи выборы.

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.

В соответствии с французской конституцией, если не один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур.

В случае отсутствия кандидата, набравшего абсолютное большинство, во второй тур выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.

Второй тур, как ожидается, состоится через две недели - 24 апреля.

Все опросы показывали, что ни один из кандидатов не получит абсолютное большинство, поэтому выборы пройдут в два тура.

При этом, практически все социологические исследования прогнозировали, что по итогам первого тура наибольшее количество голосов наберут Макрон и Ле Пен, что позволит им выйти во второй тур. Так, один из недавних опросов Opinion Way показал, что нынешний президент страны получит 26% голосов, Ле Пен - 22%, на третьей строчке расположится Меланшон с 16%, Земмур и Пекресс получат по 9% голосов.

Согласно последним опросам, во втором туре борьба между Макроном и Ле Пен будет напряженной. До середины марта этого года уверенное лидерство было за нынешним французским лидером, однако за последние недели разрыв между этими двумя кандидатами значительно сократился. Некоторые опросы показывали, что отрыв Макрон от Ле Пен составляет около трех процентных пунктов.

Предвыборные обещания и программы кандидатов в президенты Франции, главным образом, фокусируются на внутренней политике, в частности на вопросах, связанных с пенсиями, миграцией, а также безопасностью и энергетикой.

Макрон в случае переизбрания обещает повысить пенсионный возраст с 62 до 65 лет, а также снизить налоги для французов в общей сложности на 15 млрд евро и бороться против безработицы. Президент Франции указывал, что намерен увеличить финансирование армии и усилить независимость страны в сельскохозяйственной сфере. В социальной политике Макрон планирует сосредоточиться на поддержке неполных семей, развивать возможность дистанционных консультаций врачей для пациентов, локализовать производство лекарств во Франции и предоставить больше свободы учебным заведениям. В его программе также указано, что он "снизит громоздкость" процедуры получения статуса беженца во Франции, активизирует борьбу с киберпреступностью и радикальными формами ислама. Он обещает развивать атомную энергетику, а также солнечные и ветровые электростанции. Он считает важным для Европы "обеспечить энергетическую автономию", снизив зависимость от импортируемого угля, газа и нефти.

Ле Пен в своей программе сосредоточилась на вопросах иммиграции, безопасности, поддержке молодежи, пенсионеров и политике в сфере семьи. В частности, лидер "Национального объединения" планирует разрешить принимать и рассматривать запросы на предоставление статуса беженца от соискателей только, когда они находятся за границей. Она также предлагает провести референдум, чтобы "изменить" правила получения гражданства и "сделать национальные законы приоритетом" над международными. Ле Пен намерена снизить НДС с 20% до 5,5% на энергоресурсы, в частности газ, и освободить от подоходного налога молодежь до 30 лет, чтобы "они оставались во Франции и создавали здесь свои семьи". Она предлагает отказаться от увеличения пенсионного возраста, прекратить сокращение больничных коек в государственных больницах, повысить зарплаты медицинских сотрудников. В вопросе энергетики Ле Пен считает необходимым обеспечить энергетическую независимость Франции, "перезапустить ядерную и гидроэнергетическую сферу".

Меланшон в свою очередь ставит своими приоритетами блокировку цен на основные продукты питания и энергоресурсы, повышение минимальной заработной платы, восстановление права французов выходить на пенсию в 60 лет. При этом, он выступает за 100%-й переход Франции к возобновляемым источникам энергии и отказ от проектов по созданию новых АЭС. Меланшон также считает, что Франция к 2030 году должна сократить выбросы СО2 на 65% вместо нынешней цели в 40%. Согласно программе Меланшона, в случае избрания на пост президента Франции он будет стремиться к "независимой Франции" в области обороны, в частности к выходу из НАТО.

Нынешний президент Франции Макрон на фоне ситуации с военной специальной операцией РФ на Украине активно поддерживает диалог с российской стороной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что Москва "высоко ценит" усилия Макрона в этой сфере. Французский лидер, в отличие от ряда других европейских лидеров, не призывал напрямую национальные компании уйти из России, заявляя, что французские компании должны сами решать, будут ли продолжать работу в РФ.

Ле Пен за несколько дней до выборов заявила, что нужно занимать сбалансированную позицию в ситуации вокруг Украины, поскольку "все, что происходит на Украине, нельзя разделить на черное и белое". Говоря о санкциях против России, она добавила, что они должны были нацелены на то, чтобы "оказать давление на Россию и достичь мира, а не на то, чтобы сделать самим себе харакири". Она выступила против санкций в отношении российского сырья. По ее словам, ограничения на импорт из России сырья усилят ее сотрудничество с Китаем, а "сила" такой коалиции "стала бы огромной проблемой для Франции".

Меланшон, говоря о санкциях против России, отмечал, что не поддерживает эмбарго на российский газ и нефти. По его словам, от этого выиграют только США, которые "подталкивают весь мир к покупке их нефти и сланцевого газа". При этом, он выступал за точечные санкции, в частности в отношении физических лиц.