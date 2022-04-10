Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Действующий президент Франции Эммануэль Макрон, представляющий партию "Вперед, Республика!", и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен проходят во второй тур президентских выборов, который состоится в воскресенье, 24 апреля, сообщает BFM TV.

Согласно опросу Elabe, Макрон в первом туре набирает 28,5% голосов, Ле Пен - 24,2%. Газета Figaro прогнозирует Макрона в первом туре с 28,6% голосов и второе место Ле Пен с 24,4%. Третьим стал лидер левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон - у него, по данным Elabe, 20,2% голосов.

Остальные кандидаты набрали менее десяти процентов голосов. Всего в избирательных бюллетенях значились 12 кандидатов: помимо Макрона, Ле Пен и Мелашона, это кандидат крайне правых Эрик Земмур (7,1%), кандидат правоцентристских "Республиканцев" Валери Пекресс (5,1%), кандидат французских "зеленых" Янник Жадо (4,4%), депутат Жан Лассаль от партии "Сопротивление" (3%), коммунист Фабьен Руссель (2,4%), мэр Парижа и кандидат от социалистов Анн Идальго (1,9%), лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян (1,8%), кандидат от антикапиталистической партии Франции Филипп Путу (0,8%) и Натали Арто от партии "Рабочая борьба" (0,6%).

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.

В соответствии с французской конституцией, если ни один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур, в который выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.

В 2017 году во второй тур президентских выборов также прошли Макрон и Ле Пен. Во втором туре с 66,10% голосов победил Макрон.