СМИ узнали о переговорах Словакии с Украиной о поставке ей гаубиц Zuzana

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Словакии ведет переговоры с Украиной о поставке Киеву самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana, сообщает в воскресенье словацкое издание Niezalezna.pl.

"Братислава и Киев обсуждают детали контракта на продажу 16-ти 155-мм самоходных артиллерийских установок Zuzana", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж гаубицы состоит из четырех человек. Zuzana может поразить цель на расстоянии до 39,6 км.

Кроме того, эти САУ имеют автоматическую перезарядку, позволяющую добиться скорострельности до 5 выстрелов в минуту. Запас хода гаубицы составляет 750 км, максимальная скорость - до 80 км/ч.

"Введение этих комплектов на вооружение для украинцев не станет большой проблемой, так как несколько лет назад Украина закупила у Чехии 26 152-мм самоходных гаубиц DANA M2. Сами комплекты Zuzana представляют собой просто модернизированную версию артиллерийской системы DANA, адаптированную, в том числе по стандартам НАТО. Другими пользователями систем Zuzana и DANA являются, в частности, Грузия, Польша и Чехия", - подчеркивает издание.

Ряд словацких СМИ со ссылкой на министра обороны Ярослава Надя также сообщают о продолжающемся обсуждении возможности поставки Киеву истребителей МиГ-29, находящиеся на вооружении словацких ВВС.

В минувшую пятницу премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил, что его страна предоставила Украине систему ПВО С-300.