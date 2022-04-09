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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:19

Президент Украины поблагодарил премьера Словакии за военную помощь

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером, находящимся на Украине с визитом.

"Глава государства поблагодарил словацкий народ и главу правительства Словакии не только за поддержку Украины на словах, но и за реальную помощь оружием", - сообщается в телеграмм-канале Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Хегера и словацкий народ за теплый прием украинских беженцев.

Ранее Хегер сообщил, что его страна предоставила Украине систему ПВО С-300. До этого министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что не может предоставить эту единственную в стране систему Украине, не имея альтернативы.

В конце марта в словацкой прессе появились сообщения о том, что в страну прибыли первые натовские подразделения, в задачу которым поставлено развертывание системы ПВО Patriot. Даже тогда Надь настаивал, что Patriot не является заменой системе С-300. Он тогда сказал, что речь идет об еще одном элементе обороны воздушного пространства страны.

Хроника 24 февраля – 09 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Эдуард Хегер Владимир Зеленский Украина Словакия
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