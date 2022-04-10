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Ле Пен пообещала "навести порядок" во Франции в случае победы на выборах

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая вышла во второй тур президентских выборов, призывает французов поддержать ее 24 апреля, обещает "навести порядок" в стране в случае избрания.

"Я призываю французов любого происхождения, правых, левых (...) присоединиться к нашему народному объединению, чтобы достичь перемен, в которых Франция нуждается", - сказала Ле Пен, выступая перед своими сторонниками, которые скандировали: "Мы победим!".

"За пять лет я наведу порядок во Франции", - пообещала она.

Лидер "Национального объединения" указала, что ее цель - "объединить французов, сделать Францию снова великой".

Она добавила, что в случае избрания президентом страны обеспечит "национальную независимость", будет контролировать иммиграцию и восстановит "безопасность для всех".

По предварительным данным, во второй тур выходят действующий президент Франции Эммануэль Макрон и Ле Пен.

Второй тур состоится через две недели - 24 апреля. По словам Ле Пен, от выбора французов во втором туре "зависит наша судьба в течение ближайших 50 лет".

Франция Марин Ле Пен
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